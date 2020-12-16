Оппозиция Армении анонсировала всеобщую забастовку

Армянская оппозиция намерена организовать всеобщую забастовку и массовые акции протеста, а также собирается окружить здание правительства, заявил представитель верховного органа оппозиционной партии республики Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

«Во вторник (22 декабря) мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства», – приводит слова Сагателяна РИА «Новости».

Кроме того, представитель верховного органа оппозиционной партии Армении сообщил, что в ближайший четверг пройдет шествие, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.