Telegram назвал «гремлинов» причиной сбоя в работе 16 декабря 2020, 17:36 Текст: Евгения Шестак

Администрация Telegram извинилась перед пользователями из Европы и Ближнего Востока за проблемы с подключением, назвав «гремлинов» виновными в сбое. «Некоторые из наших пользователей, особенно в странах Европы и Ближнего Востока, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы снова обеспечить доступ [к мессенджеру]. Пожалуйста, подождите, и приносим извинения за неудобства», – сообщила администрация мессенджера в Twitter. Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. Please hang on, and sorry for the inconvenience! — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020 На вопрос пользователей, насколько все плохо, администрация ответила, что во всем виноваты гремлины. «Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить», – ответили в Telegram. Someone fed the Gremlins after midnight. We're rounding them up to calm them down. — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020 По данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в 16.18 (мск) было зафиксировано более 24,5 тыс. отчетов о сбое в работе мессенджера в России. В основном пользователи (89%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 10% – на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. В среду утром проблемы в работе мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube наблюдались в ряде стран мира, в том числе в России.