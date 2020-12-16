Пользователи зафиксировали сбой в работе YouTube, Telegram и WhatsApp

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16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:56  |  vz.ru
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Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации

Российская гроза Boeing и Airbus празднует победу пресс-служба ОАК
Российский самолет МС-21 совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Это большая победа российского авиапрома, которая позволяет России вернуться в мировую элиту гражданского авиастроения. И хотя российский мотор немного уступает американскому по экономичности, у него есть и ряд неоспоримых преимуществ перед заокеанским конкурентом. Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Как украинские власти поощряют погромщиков

Андрей Рачок в свое время претендовал на высший государственный пост на Украине кадр из видео
Нетерпимость к инакомыслию и целым социальным группам стало визитной карточкой радикальных украинских политиков. Это поощряется на государственном уровне наградами и разрешением на насилие. Кто становится сегодня «героями» новой Украины? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 декабря 1773 года состоялось знаменитое Бостонское чаепитие. Американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться? Подробности...

У русского и западного патриотизма разная сила

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
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Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Цифровые транснациональные корпорации настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Пользователи зафиксировали сбой в работе YouTube, Telegram и WhatsApp

    16 декабря 2020, 09:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира, в том числе в России, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

    Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу). В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы, передает ТАСС.

    Около 96% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут подключиться к серверу, 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

    Сбои по всему миру также наблюдаются в работе видеохостинга YouTube. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

    аблюдаются неполадки по всему миру и в работе мессенджера Telegram. Большая часть пользователей (86%) жалуется на невозможность подключения к сервису, а 13% – о невозможности отправлять сообщения.

    Напомним, в понедельник в работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой.


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