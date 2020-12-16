Глава МИД Украины предложил «осторожно подбираться» к диалогу с Россией Эксперт: Украина не готова к диалогу с Москвой Украина продлила действие пошлин на российский уголь 16 декабря 2020, 17:41 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России. «Заменить слова и цифры «31 декабря 2020 года» словами и цифрами «31 декабря 2021 года», – говорится в постановлении, передает РИА «Новости». Напомним, с начала мая Украина ввела в действие специальные пошлины в размере 65% на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла. Эту меру ввели для защиты внутреннего рынка.

