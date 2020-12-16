Эксперты оценили новые технологии организации государственных переворотов в мире

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16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации

Российская гроза Boeing и Airbus празднует победу пресс-служба ОАК
Российский самолет МС-21 совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Это большая победа российского авиапрома, которая позволяет России вернуться в мировую элиту гражданского авиастроения. И хотя российский мотор немного уступает американскому по экономичности, у него есть и ряд неоспоримых преимуществ перед заокеанским конкурентом. Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Турция точит зубы на еще одного соседа

Эрдоган уже распространил свое влияние на Азербайджан – а теперь смотрит и в сторону Ирана кадр из видео
Крайне показательный политический намек позволил себе президент Турции. Произошло это во время ставшего уже знаменитым парада победы Азербайджана над Карабахом в Баку. Эрдоган процитировал старинную поэму, и его слова весьма резко восприняли в соседнем Иране. Что так обидело персов и какие планы Турции выдало это высказывание? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Мы здесь власть

Борис Акимов
Борис Акимов, фермер, кандидат философских наук
Нация, пережившая советский XX век, находится в посттравматическом состоянии. Нас почти сто лет приучали к бездействию и безынициативности. Все решено где-то там. Решено глупо, нелепо, несправедливо. Но зато решено за нас. Подробности...
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Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 декабря 1773 года состоялось знаменитое Бостонское чаепитие. Американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться? Подробности...
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У русского и западного патриотизма разная сила

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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Последний шанс Трампа

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
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    Эксперты оценили новые технологии организации государственных переворотов в мире

    16 декабря 2020, 15:25

    Текст: Елизавета Булкина

    «Важно не имитировать наблюдение, а осуществлять, не доверять это дело эмоциональным дилетантам, а формировать корпус подготовленных независимых общественных наблюдателей», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук Владимир Пеньков, комментируя доклады о попытках переворотов, происходивших после выборов в ряде стран.

    Политологи прокомментировали доклады «Новые технологии организации государственных переворотов от Лиссабона до Владивостока, от Каракаса до Минска: делегитимизация выборов» (Андрея Манойло и Константина Стригунова), и «Фейк-прогноз 2021: стратегии и технологии дискредитации будущих выборов» (Александра Брода и ассоциации «Независимый общественный мониторинг»). В исследованиях проанализированы попытки переворотов, которые совершались в некоторых странах (в том числе, в Белоруссии), а также дан прогноз на попытку дестабилизации обстановки в России после выборов в Госдуму в следующем году.

    «Почему оппозиция безнаказанно использует технологии дискредитации выборов в зарубежных странах? Ответ прост и банален. Это происходит от того, что на эту услугу имеется неприлично крупный политический заказ. Ведь, по сути, дискредитация политико-правовых процедур (в данном случае, выборов) дает возможность шельмования результатов. Параллельно идет дискредитация института избирательной системы. В общественном мнение формируется презумпция «виновности избиркомов». Почему безнаказанно? Во многом из-за того, что законодатель и правоприменитель, а также само общество, полагаю, не вполне адекватно оценивают степень угрозы и уровень влияния на формирование общественных настроений, системы ценностей, а, в конечном счете, модели поведения индивидуума или социальной группы», – заявил Пеньков.

    «Роль гражданского общества, СМИ в предотвращении подобных сценариев бесспорна. Плюрализм мнений состоит не только в геббельсовских приемах искажения картины выборов, но и в формировании механизмов и инструментов, к примеру, общественного наблюдения за процедурами на различных этапах электорального процесса. Важно не имитировать наблюдение, а осуществлять, не доверять это важное дело эмоциональным дилетантам (бывает и такое), а формировать корпус профессиональных экспертов и подготовленных независимых общественных наблюдателей», – добавил политолог.

    Наконец, публично (в том числе, в СМИ) раскрывать «успешные технологии шельмования выборов», используемые дискредитаторами. Уместна аналогия: жульнические действия телефонных мошенников перестают действовать на обывателей, когда их «фокусы и уловки» раскрывают и опубличивают. Правда, жулье придумывает все новые способы, поэтому процесс борьбы бесконечен, но не безнадежен», – заключил эксперт.

    Президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин в свою очередь подчеркивает, что самым свежим примером подобных разрушительных технологий, о которых идет речь в докладах Манойло и Брода, являются недавние выборы президента США, «когда все либеральные СМИ объединились и направили свой гнев на республиканцев, освещали кампанию субъективно, не замечали нарушений».

    «Гражданское общество может сыграть свою позитивную роль против лжи, фальсификаций путем сплочения и активного участия в контроле за избирательным процессом. СМИ, авторитетные лидеры общественного мнения должны оперативно разоблачать фейковые новости и грязные технологии, которые дезориентируют граждан, подрывают работу институтов», – заявил Капустин.

    Профессор ВШЭ, доктор экономических наук Иосиф Дискин отметил важность диалога с представителями молодого поколения. «Доклады Манойло и Стригунова и доклад Александра Брода – серьезные труды. Из них понятно, что сегодня для легитимации выборов важнее всего доминирование в социальных сетях. Роль гражданского общества состоит в том, чтобы показать молодым активистам, что манипуляторы ведут их к краху. Здесь важен диалог, запускающий рациональную рефлексию интересов молодежи».

    По мнению кандидата исторических наук, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олега Иванникова, «применение современных технологий организации государственных переворотов, так называемых «цветных революций» является разновидностью политических или экономических войн».

    «Практически всегда отправной точкой для попыток распада системы являются выборы. Не случайно вся разрушительная сила бывает направлена именно на избирательные процессы с целью срыва, чтобы посеять сомнения и недоверие, вывести людей на улицы и площади еще до того, как будут подсчитаны голоса. Приемы подрыва известны на примере ряда стран. Местная оппозиция спонсируется извне, скупаются медиаресурсы, внедряются НКО-иноагенты, все эти действия направлены на слом государственных устоев», – отметил эксперт.

    «Предотвратить негативный сценарий возможно лишь путем тесного взаимодействия власти и гражданского общества: выявление и осознание слабых мест системы, застарелых проблем, которые вызывают недовольство общества. Успешное разрешение этих проблем, курс на развитие, социальные лифты для молодежи, свободные конкурентные выборы, которые приводят к обновлению политического ландшафта – вот меры, способные укрепить любое государство, сделать его неуязвимым для всяких потрясений», – считает Иванников.


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