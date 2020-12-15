РЖД ввели десятилетние скидки на перевозку нефтепродуктов

«Российские железные дороги» вводят десятилетние скидки на перевозку ряда нефтяных грузов под обеспечение гарантированных объемов перевозок, сообщила пресс-служба компании.

Скидка при перевозках нефтепродуктов со станций, обслуживающих Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), составит 19%, Уфимскую группу НПЗ – 14,8%, Самарскую группу НПЗ – 10,9%, уточняется на сайте РЖД.

Компания также устанавливает скидку в размере 38% на экспортные перевозки дизельного топлива со станций отгрузки Самарской и Уфимской групп НПЗ. Как отмечается в сообщении, они будут распространяться на объемы перевозок, превышающие общие установленные гарантийные обязательства, и не будут суммироваться с базовой скидкой. Допустимые отклонения объемов перевозок (толеранс) в размере 10% будут рассчитываться от годового гарантированного объема и не могут быть превышены в течение всех десяти лет действия скидки. Если по итогам года объем перевозок будет не выполнен в пределах толеранса, то он должен быть компенсирован в последующие годы, уточнили в РЖД.

Ранее компания предоставила скидки до 50% на перевозку нефтепродуктов внутри России и на экспорт. Действовать льготы будут до 31 декабря 2025 года.