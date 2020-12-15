Бутина рассказала, кого в США чаще признают иноагентами

Физические лица намного чаще признаются американскими властями иностранными агентами по закону FARA, чем юридические, заявила освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина.

«Если посмотреть сколько сегодня иноагентов в США (...) США за своими национальными интересами бдят очень внимательно, заставляя любых людей, которые так или иначе связаны с иностранцами, регистрироваться. С 1938 года с момента только FARA – про один закон говорим из шести – было зарегистрировано 40 тыс. 307 иноагентов. Сейчас у них на территории официально действующими признаны более двух тысяч физических лиц. Кстати, намного больше, чем юридических лиц, которых 685», – заявила Бутина в ходе заседания в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям.

8 декабря Госдума в первом чтении приняла проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы. Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате.

Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.