Белорусская нефтекомпания приостановила экспорт через Литву

Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании (БНК) временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам, сообщила пресс-служба компании Klaipеdos nafta (KN).

Отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, будет продолжаться, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок, сообщает Sputnik Литва.

По словам коммерческого директора литовской компании Миндаугаса Навикаса, в настоящее время работа с клиентами из Белоруссии идет в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы.

«Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Белоруссии в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов», – сказал он.

По его словам, сейчас сложно конкретно оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipеdos nafta. Однако в компании считают вероятным, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву до полного восстановления обычных объемов экспорта.

Ранее российский и белорусский вице-премьеры Александр Новак и Юрий Назаров обсудили вопросы о поставках нефти и газа в республику, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов.