Названо место похорон «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева

Российский актер, диктор Евгений Хорошевцев, ставший «голосом Кремля», будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в его окружении.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его супруге. Глава государства отметил, что своей творческой работой Хорошевцев задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу.

Свои соболезнования также выразил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова.

Хорошевцев – народный артист России, актер, диктор протокольных мероприятий президента России, телеведущий, профессор факультета искусств МГУ.

С 1968-го он был режиссером Всесоюзного радио. Совместно с Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные празднику 1 Мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции, во время праздничных демонстраций на Красной площади зачитывал лозунги и призывы ЦК КПСС, сопровождая их громогласным «ура!».

Хорошевцев работал диктором протокольных мероприятий президента России при Владимире Путине (2000–2008, с 2012 года) и Дмитрии Медведеве (2008–2012).