Турецкая оппозиция призвала активировать С-400 после введения санкций США

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции призывает власти страны как можно скорее активировать зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, из-за приобретения которых накануне Вашингтон ввел санкции против Анкары.

«Приобретение С-400, которые стали причиной санкций США, является суверенным решением Турции, по этой причине мы не принимаем этот шаг. То, что нужно сейчас сделать, это как можно скорее использовать эти системы, в которые было вложено 2,5 млрд долларов», – передает ТАСС слова депутата НРП Унала Чевикеза.

В понедельник власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские санкции против Турции в связи с покупкой С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо».

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает решение Вашингтона ввести санкции в связи с покупкой Турцией российских С-400 и готовит ответные шаги.