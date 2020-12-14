Глава Челябинской области рассказал об основных приоритетах регионального бюджета

В Челябинской области, как и в большинстве субъектов России, завершилась процедура принятия бюджетов. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, региону удалось сохранить социальную ориентированность, рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер.

«Процесс принятия бюджета в этом году действительно непростой: с одной стороны, нужно экономить деньги, с другой – повышать расходы. В нашем регионе социальные расходы составляют более 2/3 расходной части областного бюджета, около 70%. Как и во многих других регионах, в период пандемии доходы бюджета упали, расходы выросли. Что впереди – пока неясно. Поэтому проект областного бюджета на будущий год мы формировали дольше и скрупулезней, чем обычно», – рассказал Алексей Текслер в разговоре с представителем Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



Он добавил, что пережить кризисный период региону «позволяют три обстоятельства: наличие собственных ресурсов, федеральная помощь и долговая устойчивость региона».

«Низкий уровень долга позволяет привлекать заемные средства и, соответственно, полностью обеспечить все социальные расходы, которые мы определили вместе с жителями. Безусловным приоритетом остается финансирование нацпроектов. В этом году их суммарный региональный бюджет составил 30,5 млрд рублей, что на 78% выше объемов 2019 года. В 2021 году мы сохраняем акцент на социальном развитии. Запускаем программу модернизации первичного звена здравоохранения, продолжим строительство и ремонт новых объектов. Увеличиваем расходы на образование. Это дополнительные места в школах и детсадах, горячее питание ученикам начальной школы. Сохраняем программу «Школьное молоко» для учащихся начальных классов. Считаю, это очень удачный проект, который положительно оценивают наши жители. На 15% увеличиваем расходы на сферу социальных отношений. Проиндексируем региональные выплаты, сохраним дополнительные меры, которые ввели в этом году. Будем активно внедрять социальные контракты», – добавил губернатор.

При этом в Челябинской области решили не отказываться от «бюджета развития»: «Финансируем инфраструктурные и социальные объекты, помогаем бизнесу, в том числе малому и среднему. Только в этом году суммарно региональные льготы этому сектору составили 3 млрд рублей. В прежнем объеме планируем в 2021 году строительство, ремонт и содержание дорог. Мы с жителями об этом договаривались, поэтому свое обещание нужно выполнять. По итогам 2020 года, замечу, в регионе будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние порядка 800 км автодорог. Мне очень приятно, что нам удалось это сделать в такой непростой год. Продолжаем расселять людей из аварийного жилья, выделяем дополнительно к федеральной программе на 2021 год более 750 млн рублей. В прежнем объеме профинансируем газификацию и ЖКХ, в т.ч. новые инфраструктурные проекты в территориях. Эти проблемы не решались десятилетиями. Я говорю о строительстве котельных в Троицке и Сатке, очистных сооружений в Карабаше, водозаборных сооружений в Нязепетровске».

«Для нашего промышленного региона особое значение имеют вопросы экологии. Мы продолжаем финансировать важные экологические проекты. Выделили средства на финальный этап рекультивации Челябинской городской свалки, на проекты рекультивации свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Верхнем Уфалее, Озерске, Магнитогорске. Завершим проектирование новых карт полигонов в Южноуральске и Сатке. Будем чистить реку Миасс, проведем рекультивацию мазутохранилища в Златоусте. Увеличим в полтора раза финансирование программы «Чистая вода». Мы не откажемся от таких проектов, потому что это важно для людей», – также рассказал Текслер.

Губернатор отметил, что не считает дефицит бюджета негативным фактором. Для местных властей главная задача на данный момент – «поддерживать такой уровень расходов бюджета, который позволяет исполнять обязательства государства перед людьми, сохранять нужный объем госинвестиций в развитие области».

«При этом работаем в режиме строжайшей экономии. Все органы власти и муниципалитеты обязаны максимально ответственно планировать бюджетные расходы, искать и находить пути их оптимизации. В каждой отрасли требую обеспечить профессиональный финансовый менеджмент», – указал он.

Глава региона также подчеркнул, что «мнение жителей – для меня самое главное»: «Важно слышать людей и понимать, что им нужно. Например, у нас есть региональная программа «Реальные дела», за счет которой финансируются объекты благоустройства в территориях, теперь мы будем ее реализовывать через механизм инициативного бюджетирования. Привлекаем людей в процесс принятия соответствующих решений, поскольку это повышает ответственность и эффективность расходования средств. Поэтому рассчитываю на более активное участие южноуральцев в решении актуальных проблем территорий. Заложили в бюджете на 2021 год на эти цели 750 млн рублей».

«Главный вывод – даже в этой сложной ситуации мы способны сохранить финансовую устойчивость региона и обеспечить социально ориентированный бюджет. Инвестиции в человека всегда оправданы и эффективны – это наш главный принцип», – заключил он.