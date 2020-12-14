Глава Челябинской области рассказал об основных приоритетах регионального бюджета

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14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Франция захотела поставить заслон распространению радикального исламизма. Фактически она пошла по пути Австрии и Дании, уже принявших ряд похожих законов. Однако меры на уровне отдельных государств мало что дадут – для этого нужны действия на уровне Евросоюза. Подробности...

Империя – это сверхкультура

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Дружите с Россией, объединяйтесь с Россией, равняйтесь на Россию, потому что с Россией безопасно, хорошо, выгодно, потому что те блага, которые вам дает содружество с Россией – традиционные ценности в сочетании с технологическим модернизмом, безопасность и независимость от разлагающих государство мягких и жестких атак извне – возможны только с Россией. Подробности...
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Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Глава Челябинской области рассказал об основных приоритетах регионального бюджета

    14 декабря 2020, 18:01

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Челябинской области, как и в большинстве субъектов России, завершилась процедура принятия бюджетов. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, региону удалось сохранить социальную ориентированность, рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер.

    «Процесс принятия бюджета в этом году действительно непростой: с одной стороны, нужно экономить деньги, с другой – повышать расходы. В нашем регионе социальные расходы составляют более 2/3 расходной части областного бюджета, около 70%. Как и во многих других регионах, в период пандемии доходы бюджета упали, расходы выросли. Что впереди – пока неясно. Поэтому проект областного бюджета на будущий год мы формировали дольше и скрупулезней, чем обычно», – рассказал Алексей Текслер в разговоре с представителем Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Он добавил, что пережить кризисный период региону «позволяют три обстоятельства: наличие собственных ресурсов, федеральная помощь и долговая устойчивость региона».

    «Низкий уровень долга позволяет привлекать заемные средства и, соответственно, полностью обеспечить все социальные расходы, которые мы определили вместе с жителями. Безусловным приоритетом остается финансирование нацпроектов. В этом году их суммарный региональный бюджет составил 30,5 млрд рублей, что на 78% выше объемов 2019 года. В 2021 году мы сохраняем акцент на социальном развитии. Запускаем программу модернизации первичного звена здравоохранения, продолжим строительство и ремонт новых объектов. Увеличиваем расходы на образование. Это дополнительные места в школах и детсадах, горячее питание ученикам начальной школы. Сохраняем программу «Школьное молоко» для учащихся начальных классов. Считаю, это очень удачный проект, который положительно оценивают наши жители. На 15% увеличиваем расходы на сферу социальных отношений. Проиндексируем региональные выплаты, сохраним дополнительные меры, которые ввели в этом году. Будем активно внедрять социальные контракты», – добавил губернатор.

    При этом в Челябинской области решили не отказываться от «бюджета развития»: «Финансируем инфраструктурные и социальные объекты, помогаем бизнесу, в том числе малому и среднему. Только в этом году суммарно региональные льготы этому сектору составили 3 млрд рублей. В прежнем объеме планируем в 2021 году строительство, ремонт и содержание дорог. Мы с жителями об этом договаривались, поэтому свое обещание нужно выполнять. По итогам 2020 года, замечу, в регионе будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние порядка 800 км автодорог. Мне очень приятно, что нам удалось это сделать в такой непростой год. Продолжаем расселять людей из аварийного жилья, выделяем дополнительно к федеральной программе на 2021 год более 750 млн рублей. В прежнем объеме профинансируем газификацию и ЖКХ, в т.ч. новые инфраструктурные проекты в территориях. Эти проблемы не решались десятилетиями. Я говорю о строительстве котельных в Троицке и Сатке, очистных сооружений в Карабаше, водозаборных сооружений в Нязепетровске».

    «Для нашего промышленного региона особое значение имеют вопросы экологии. Мы продолжаем финансировать важные экологические проекты. Выделили средства на финальный этап рекультивации Челябинской городской свалки, на проекты рекультивации свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Верхнем Уфалее, Озерске, Магнитогорске. Завершим проектирование новых карт полигонов в Южноуральске и Сатке. Будем чистить реку Миасс, проведем рекультивацию мазутохранилища в Златоусте. Увеличим в полтора раза финансирование программы «Чистая вода». Мы не откажемся от таких проектов, потому что это важно для людей», – также рассказал Текслер.

    Губернатор отметил, что не считает дефицит бюджета негативным фактором. Для местных властей главная задача на данный момент – «поддерживать такой уровень расходов бюджета, который позволяет исполнять обязательства государства перед людьми, сохранять нужный объем госинвестиций в развитие области».

    «При этом работаем в режиме строжайшей экономии. Все органы власти и муниципалитеты обязаны максимально ответственно планировать бюджетные расходы, искать и находить пути их оптимизации. В каждой отрасли требую обеспечить профессиональный финансовый менеджмент», – указал он.

    Глава региона также подчеркнул, что «мнение жителей – для меня самое главное»: «Важно слышать людей и понимать, что им нужно. Например, у нас есть региональная программа «Реальные дела», за счет которой финансируются объекты благоустройства в территориях, теперь мы будем ее реализовывать через механизм инициативного бюджетирования. Привлекаем людей в процесс принятия соответствующих решений, поскольку это повышает ответственность и эффективность расходования средств. Поэтому рассчитываю на более активное участие южноуральцев в решении актуальных проблем территорий. Заложили в бюджете на 2021 год на эти цели 750 млн рублей».

    «Главный вывод – даже в этой сложной ситуации мы способны сохранить финансовую устойчивость региона и обеспечить социально ориентированный бюджет. Инвестиции в человека всегда оправданы и эффективны – это наш главный принцип», – заключил он.


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