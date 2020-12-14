Рогозин анонсировал два пуска «Ангары» в 2021 году

Два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется провести в 2021 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Два пуска в следующем году», – передает РИА «Новости» слова Рогозина. Он не уточнил, старты каких конкретно ракет планируется осуществить – легкого или тяжелого классов.

Напомним, в понедельник космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».

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