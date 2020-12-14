Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3300 пунктов, обновив исторический максимум.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 0,99% и в пике достиг 3309,03 пункта.

В то же время индекс РТС увеличился на 1,21%, до 1430 пункта.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи рос на 0,5% и достигал 3293 пунктов, а индекс РТС – на 0,64%, до 1421,88 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 3296,57 пункта (+0,61%). Индекс РТС торговался на уровне 1422,33 пункта (+0,67%).