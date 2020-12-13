Трамп объявил о договоренности Израиля и Марокко установить дипотношения Израиль и Бутан нормализовали отношения 13 декабря 2020, 06:57 Текст: Антон Антонов

Посол Израиля в Индии Рон Малка и его бутанский коллега подписали окончательное соглашение о нормализации отношений, сообщают СМИ. Внешнеполитические ведомства Израиля и Бутана в течение 2020 года вели тайные переговоры об установлении официальных отношений, передает RT со ссылкой на Jerusalem Post.

