Экономисты рассказали о самых выгодных вложениях рубля перед Новым годом

Инвестиции в валюту и облигации федерального займа (ОФЗ) помогут сохранить деньги в тяжелой экономической ситуации перед Новым годом, считает эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Иностранная валюта стабильнее рубля, поэтому выгоднее вкладываться в нее. Один из вариантов – депозитные долларовые счета, рассказал экономист Ura.ru.

«Проценты вы, конечно, не получите, однако можете выиграть на курсовой разнице», – отметил Беляев.

Также подходящим инструментом, по словам эксперта, являются государственные долговые ценные бумаги, дающие доход до 8% при условии, что деньги пролежат на них не менее трех лет. В качестве долгосрочного сохранения средств экономист рекомендует рассматривать инвестиции в драгоценные металлы.

Между тем доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич посоветовал вкладываться в акции крупнейших мировых компаний и недвижимость в региональных столицах или городах с крупными предприятиями. Покупку же автомобилей или бытовой техники он считает нецелесообразной.

«Авто перестало быть выгодным вложением с момента изобретения агрегаторов такси, потому нельзя рассматривать его в качестве инвестиции. То же самое с бытовой техникой. Считаю, что желание превратить все покупки в инвестиции – это признак бедности. Такого быть не должно, но, к сожалению, так получается», – сказал Кривелевич.

Ранее сообщалось, что средний размер вклада россиян за девять месяцев этого года увеличился на 9,4% и составил 188 тыс. рублей.