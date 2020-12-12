Киев заявил о «психологической атаке» на Зеленского из-за «Спутника V»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что у России якобы нет безопасной вакцины от коронавируса.

По его словам, визит главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Россию «имеет непосредственное отношение к национальной безопасности». Данилов заявил, что проводится «информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на все украинское население», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Как заявил Данилов, в начале 2020 года украинские власти «поставили на мониторинг все компании в мире, которые занимаются» разработкой вакцины, «их в мире 227». При этом, как утверждает Данилов, в России «на сегодняшний день безопасной вакцины нет», российская вакцина может получить официальную регистрацию не ранее мая. Секретарь Совета нацбезопасности Украины надеется, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.

Данилов считает, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» не располагает необходимым оборудованием для производства российской вакцины «Спутник V». По информации Данилова, для поставки и сертификации такого оборудования необходимо от шести до восьми месяцев, передает ТАСС.