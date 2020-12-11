В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в столице выявлено 679163 случая COVID-19, вылечились 518889 вирус-положительных пациентов, число летальных исходов составило 9798. Накануне умерли 77 больных с коронавирусом.

С понедельника, 14 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска – работников сферы культуры, торговли и услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.