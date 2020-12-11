Путин потребовал соответствия новых законов духу поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы законы, принимаемые в развитие новых положений Конституции России, в точности соответствовали духу этих поправок. Такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

«На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума и Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений Конституции. Здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые Федеральным собранием, в точности соответствовали букве и духу поправок в Конституцию», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил Валерий Зорькин, Конституционный суд (КС) России ожидает, что не все согласятся с законами, которые будут приняты в развитие поправок к Конституции, однако готов работать с обращениями граждан и органов власти и давать свои разъяснения. «Я думаю, что такие жалобы наверняка будут. Потому что не все останутся довольны в практическом результате. Я думаю, что с самими поправками спорить нечего – они уже стали Конституцией. Но как они [будут] воплощены в законах? Когда применяемые законы покажутся какой-то стороне в споре неправильно истолкованными», – сказал он.

Зорькин добавил, что Конституционный суд готов работать с такими обращениями органов власти или граждан. «Пожалуйста, идите к нам», – отметил председатель КС.

Кроме того, в ходе встречи, которая прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево, Путин заявил, что рассчитывает на поддержку Конституционного суда (КС) в реализации прав граждан, что особенно важно после принятия поправок к Основному закону.

По его словам, «в связи с принятием поправок в Основной закон это особенно востребовано сегодня, потому что возникает необходимость гражданам, юридическим лицам разъяснять новые положения, поправки в Конституцию, показывать людям и гражданскому обществу, участникам экономической деятельности, какие возникают новые возможности, какие новые права возникают у граждан в связи с поправками». «Это очень большая, объемная работа», – отметил президент.

Глава государства поздравил членов КС с предстоящим Днем Конституции. «Мы регулярно встречаемся с судьями Конституционного суда в преддверии 12 декабря, Дня Конституции, но в сегодняшних условиях пандемии, к сожалению, такие широкие встречи проходят достаточно редко», – констатировал президент. Он попросил передать самые хорошие пожелания членам Конституционного суда.