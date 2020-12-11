Знакомые рассказали об убитой сожителем на Кубани девушке

Коллеги и сокурсники девушка, убитой сожителем в Армавире, отозвались о ней как о приятном и общительном человеке. По их словам, она очень любила своего младшего брата, который был убит с особой жестокостью в тот же день.

«Я училась с Викой в университете четыре года. После университета мы больше не общались. Училась хорошо, добрая, веселая, общительная. Очень сильно любила братика, как и он ее», – сообщила РИА «Новости» однокурсница погибшей Ангелина Беляева.

Как отметила другая сокурсница девушки Мария Забалуева, погибшая во время учебы в университете старалась поддерживать со всеми дружелюбные отношения. То же самое сообщила об убитой ее бывшая коллега, отметив, что девушка «была очень воспитанная и приятная во всех отношениях».

Ранее СК сообщил, что 26-летнюю девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. Убийство произошло на съемной квартире в одном из многоквартирных домов в Армавире. После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую, где убил девятилетнего брата погибшей. Затем злоумышленник оставил свою машину недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся. Позже он опубликовал в Сети видео с признанием в убийстве.

По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).