Во Франции потребовали до 15 лет тюрьмы для россиян по делу о драке на ЧЕ-2016

Прокуратура Франции потребовала приговорить к пяти и 15 годам заключения двоих российских болельщиков Павла Косова и Михаила Ивкина, обвиняемых в нападении на болельщиков сборной Англии во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, сообщил адвокат Жюльен Пинелли.

По мнению прокурора, оба россиянина виновны в преступлении категории D и состояли в одной группе хулиганов, имевшей намерение напасть на британских болельщиков, передает ТАСС.

Как отметил адвокат, обвинение изменило точку зрения относительно роли россиян в драке, приняв во внимание доказательства защиты, настаивавшей на том, что брошенный Ивкиным в стул не мог нанести серьезные травмы британцу Эндрю Бечу.

Также прокурор учел показания свидетелей, оценивших Ивкина как сдержанного и ответственного человека. Что касается Косова, то здесь обвинение оставило свои претензии без изменений, запросив максимальный срок. При этом, уточнил адвокат, прокурор оставил без внимания показания экспертов, указавших на то, что повреждения, повлекшие инвалидность британца, нанес не Косов, не неизвестный в маске.

В 2016 году суд во Франции приговорил трех россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – Россия на Евро-2016. Среди приговоренных россиян – Николай Морозов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев.

В феврале 2018 года в Мюнхене по запросу Франции по этому же делу задержали Ивкина и Косова, которого также обвинили в попытке убийства Бейча. Обоих подозреваемых передали Франции, их арестовали и поместили под стражу.