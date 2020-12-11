Правительство Грузии ушло в отставку

Грузинское правительство ушло в отставку в связи с началом работы нового парламента, сообщили в пресс-службе правительства.

«Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности», – сказала сотрудница пресс-службы, передает ТАСС.

3 декабря ЦИК Грузии утвердил окончательные итоги выборов в 150-местный парламент, которые прошли 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий в целом 60. Более половины из них – 36 – получила партия беглого экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и входить в парламент. При этом международное сообщество признало выборы «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод».