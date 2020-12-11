В ЕС назвали условия для помощи Санду

Евросоюз готов поддержать избранного президента Молдавии Майю Санду, если она осуществит озвученные во время избирательной кампании планы – начнет борьбу с коррупцией на законодательном уровне, заявил источник в структурах ЕС.

«У Санду будет наша поддержка, если ей удастся претворить в действия, решения и законодательство то, что она говорила во время избирательной кампании», – отмечает источник Deutsche Welle.

Он добавил, что речь идет о борьбе с коррупцией, ведь это «одна из огромных проблем» в Молдавии.

Поздравляя Санду с победой, руководители Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивали, что результат выборов – это выбор граждан Молдавии в пользу борьбы с коррупцией и верховенства права.

В свою очередь председатель делегации Европарламента по ассоциации с Молдавией Зигфрид Мурешан из Румынии заявил, что избрание проевропейского кандидата – это сигнал народа Молдавии Евросоюзу, на который необходимо отреагировать.

Он выступил за интенсивный диалог, в котором Санду сможет сообщить ЕС «самые неотложные потребности Молдавии».

«Я выступаю за тесное сотрудничество в реформе судебной системы, в сферах экономики и торговли и прежде всего в противодействии пандемии», – заявил он.

Ранее Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду.

3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении закон о функционировании языков в стране, в частности за русским будет закреплен статус языка межнационального общения. Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество. Кроме того, парламент поддержал ограничение власти президента. Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать власть».

Евросоюз осудил принятие парламентом Молдавии законопроектов об ограничении полномочий президента и закреплении за русским языком статуса языка межнационального общения.