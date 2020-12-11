Эксперты в США оценили пользу и риски вакцины Pfizer от коронавируса

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при минздраве США рекомендовал руководству управления одобрить обращение компаний BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Эксперты в ходе финального голосования утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски, передает ТАСС.

Рекомендации комитета теперь рассмотрит руководство управления. Ранее оно заверяло, что примет решение по данной заявке «настолько быстро, насколько это возможно». До этого управление выдавало разрешение по упрощенной процедуре лишь однажды – на вакцину от сибирской язвы в 2005 году.

Напомним, в среду сообщалось, что во время испытаний вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech скончались шесть человек. Ранее стало известно, что некоторые участники испытаний данной вакцины перенесли серьезные побочные эффекты.