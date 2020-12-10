Стала известна личность обвиняемого в шпионаже в Дании россиянина

Россиянином, которому в Дании предъявлено обвинение в шпионаже, предположительно, является 35-летний ученый-химик Алексей Никифоров, сообщил знакомый ученого Юрий Тюрин.

«Да, верно, это ученый Алексей Никифоров», – ответил Тюрин «Интерфаксу» на вопрос, действительно ли в сообщении датской прокуратуры речь шла о Никифорове.

В свою очередь член Общественной палаты России Мария Бутина также подтвердила, что гражданин России по фамилии Никифоров обвиняется в шпионаже в Дании.

«Да, его обвиняют в шпионаже. Ко мне поступило обращение в Общественную палату, я попросила своих помощников разобраться, в чем суть дела, посмотрела материалы, на сегодняшний момент мы изучаем дело», – сказала Бутина.

Никифоров является специалистом по химии редких и рассеянных элементов, работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге, где, по данным датских СМИ, будет проходить процесс по делу россиянина, обвиняемого в шпионаже.

Напомним, прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже. Он подозревается в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находится под стражей с июля. Российское посольство в Дании назвало арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой.