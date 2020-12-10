В ОП попросили Роскомнадзор проверить СМИ-иноагенты

Глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич попросил Роскомнадзор проверить СМИ-иноагенты на соблюдение требований российского законодательства.

«Сегодня в России действуют СМИ, которые были учреждены за рубежами нашей страны, финансируются из-за границы, и цель которых очень трудно назвать конструктивной – они манипулируют общественным мнением, создают социальную напряженность, делают все для дискредитации работы органов власти. Их работа направлена на то, чтобы оказывать влияние на политические процессы в нашей стране, а это становится опасным в свете предстоящей федеральной избирательной кампании», – написал Малькевич в Telegram.

Он напомнил, что для понимания направленности, смысловой составляющей и идеологического окраса публикаций таких СМИ законодательно было закреплено понятие иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. «Такие медиа обязаны маркировать свои материалы и не только на собственных площадках, но и в социальных сетях на видеохостингах. То есть везде, где они могут соприкасаться с российской аудиторией. Это логично и нужно для того, чтобы наши граждане сразу видели и понимали, какой контент они читают», – указал Малькевич.

В то же время он отметил, что не все СМИ соблюдают данные требования. «Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в одном из недавних своих выступлений заявила о том, что проведенный экспертный анализ показал, что большинство СМИ-иноагентов российский закон не соблюдают. Считаю подобную ситуацию недопустимой и неприемлемой, поэтому официально обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку соблюдения СМИ-иноагентами требований действующего законодательства и при необходимости принять соответствующие меры», – добавил Малькевич.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ – иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.