Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.

«В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района открылась вторая в нашем муниципалитете библиотека нового поколения. В декабре прошлого года мы открывали первую в районе модельную библиотеку - центральную детскую в селе Усть-Кулом. В Югыдъяге около двух тысяч жителей, из них 250 школьников, больше 100 дошкольников, большой коллектив педагогов. Библиотека расположена на втором этаже Дома культуры поселка, построенного в 1979 году, проведен отличный ремонт», – рассказала ТАСС директор районных библиотек.

Пашина добавила, что был проведен ремонт помещений библиотеки, лестницы, входной группы. «Теперь у нас хорошие полы и отличное освещение, новая мебель, современное оборудование - красивая, светлая библиотека. Самое главное - это новое поступление хорошей, качественной литературы, более одной тысячи экземпляров поступило. Сейчас дети осваивают технику и разбирают новые книги», – рассказала она.

Также созданы новые площадки: молодежная зона «КВАРТ» (каждому возможна активная реализация талантов), фотостудия, клуб технического творчества, клуб комиксов, мультстудия. Организована коворкинг-зона, где есть все условия для проведения мероприятий новых форматов – интеллектуальных игр, онлайн-встреч, интерактивных квестов и флешмобов, школа компьютерной грамотности. Краеведческая зона познакомит людей с культурой и бытом разных народов, проживающих и в Югыдъяге.

Поселок был образован в 1937 году, его населяли ссыльные репрессированные немцы, представители прибалтийских народов. Позже в этот поселок лесозаготовителей приезжали на заработки с семьями из разных концов Советского Союза. На сегодня в Югыдъяге проживают представители около 20 национальностей.

«Библиотека создана не в районном центре, а в отдаленном поселке, и это прецедент. Она ничем не уступает столичным библиотекам. Это критически важно, чтобы модельные стандарты распространялись равномерно по территории, чтобы все изменения внутри также поспевали за физическими изменениями, которые тут произошли. Коллектив тут боевой, восприимчивый, все это позитивно скажется на работе библиотеки в целом», – сказал на открытии министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Это восьмая по счету библиотека в Коми из 15, запланированных к открытию в этом году в рамках нацпроекта «Культура».