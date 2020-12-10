Лукашенко заявил о необходимости обновить документы по региональной группировке войск

Москве и Минску следует «осовременить» документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого», глава государства в четверг обсуждает с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным и начальником Генштаба ВС Александром Вольфовичем планирование применения региональной группировки войск Белоруссии и России.

«Нам надо осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще, материалы и документы по применению этой группировки вооруженных сил», – заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент заявил о нагнетании обстановки в мире. «Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

Он также отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. «Я полагаю, что Президенту России также будет доложено о результатах этой работы», – добавил глава государства.

Президент также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные силы Белоруссии. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту России и Белоруссии.

Ранее начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.