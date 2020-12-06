В Белоруссии отметили интенсивность разведки со стороны НАТО

Начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы республики.

«Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства. В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня», – сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, передает РИА «Новости».

По его словам, сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Белоруссией. Косыгин подчеркнул, что подтверждение тому – «неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk». «Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны», – уточнил Косыгин.

Он отметил, что в течение 2020 года белорусская сторона отметила около 30 как одиночных, так и групповых полетов. Как указал Косыгин, об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, – «Защитники Европы-2020».

«Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался – это Союзное государство – Республика Беларусь и Российская Федерация», – заметил Косыгин. Он также добавил, что аналогичные учения спланированы уже в 2021 году в рамках учений «Защитник-2021».

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии. Глава республики также выражал серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия США и Североатлантического альянса у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В свою очередь в организации заявили, что Североатлантический альянс не угрожает территориальной целостности Белоруссии, действия НАТО представляют «исключительно оборонительный характер».

В ноябре глава Белоруссии сообщал, что был вынужден перебросить к западным границам республики половину состава вооруженных сил. Кроме того, Лукашенко предупреждал страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.