Лукашенко заявил о переброске к западным границам половины состава войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был вынужден перебросить к западным границам республики половину состава Вооруженных сил.

Белорусский лидер вновь отметил, что некоторое время назад была отмечена увеличенная концентрация войск Североатлантического альянса у западных границ республики. «И я вынужден был отдать приказ о мобилизации половины вооруженных сил, и перебросить на запад», – сказал он в интервью зарубежным СМИ, передает ТАСС со ссылкой на белорусский канал ОНТ.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямую военную агрессию в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

По словам президента, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.