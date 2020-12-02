Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западной Белоруссии

В Североатлантическом альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», – заявил Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ, передает БелТА.

По его словам, «дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель».

Он также сообщил, что призвал страны ОДКБ сообща работать против внешних угроз, используя в том числе и белорусский опыт. «Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными», – сказал он.

Глава Белоруссии обратил внимание, что основой единства государств является экономическое сотрудничество. «Будем мы видеть друг друга в экономике, как мы давно поставили перед собой цель в рамках Евразийского экономического союза, значит, сохранимся. Нет – президент России точно об этом сказал – поодиночке разберут и используют», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил о давних планах западных стран создать санитарный пояс между ЕС и Россией. «Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят, – это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас (…) Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине – думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас», – предупредил Лукашенко.

Ранее Лукашенко выразил серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия США и Североатлантического альянса у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ноябре лидер Белоруссии заявил, что был вынужден перебросить к западным границам республики половину состава Вооруженных сил. Кроме того, президент Белоруссии предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.

В сентябре российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что присутствие войск НАТО у границ России и Белоруссии невозможно трактовать иначе как потенциальную угрозу Союзному государству и «бряцание оружием».