«Красу Росгвардии» уволили со службы из-за видео в Instagram

Победительницу всероссийского конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили со службы после того, как она разместила в соцсетях видео с закрытого объекта войск Росгвардии.

По словам Храмцовой, она лишилась должности в свердловском управлении Росгвардии после того, как выложила в Instagram сторис, где были запечатлены служебные помещения. При этом она связала увольнение с личной неприязнью со стороны коллег из-за победы в конкурсе красоты, передает «Говорит Москва».

«Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», – отметила она.

Также Храмцова отметила, что после победы в конкурсе красоты сослуживцы стали относиться к ней хуже. «Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы... Вот у них и получилось», – добавила прапорщик.

Девушка была прапорщиком полиции и служила в органах 11 лет. Свою известность она получила после победы в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» весной 2019 года. За нее отдали голоса более 57 тыс. человек.