В мэрию Красноярска пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов начали обыски в нескольких подразделениях администрации Красноярска, сообщил представитель пресс-службы мэрии.

«Мы подтверждаем – оперативные мероприятия проводились в департаменте градостроительсва и в департаменте муниципального имущества и земельных отношений», – сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы мэрии

При этом не уточняется характер и причина проверок. По данным источника в правоохранительных органах, на месте работали сотрудники МВД. В региональном главке МВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее сотрудники силовых структур Дагестана провели обыски в здании администрации Дербентского района республики и в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева.