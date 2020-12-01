Лавров оценил заявления Санду о российских миротворцах

Избранный президент Молдавии Майя Санду, заявляя о выводе российских военных из Приднестровья, должна помнить о достигнутых ранее договоренностях между Кишиневом и Москвой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Конечно, мы слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Россией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

По мнению главы МИД, вывод российских военных из Приднестровья и последующая за этим утрата контроля над военными складами будет иметь серьезные последствия.

«Есть вторая группа российских военнослужащих, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами», – сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

В прошлую среду Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие.

В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.