Участие в квесте «За пределами» приняли более 30 тыс. человек

На Международный квест «За пределами» зарегистрировались 14 тыс. 483 команд, в состав которых вошли 33 тыс. 680 человек из 59 стран, сообщила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Она отметила, что самое большое число зарегистрированных участников по России приходится на Московскую, Ростовскую и Новосибирскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Больше всего иностранных команд было из Киргизии, Казахстана, Беларуси, а также Луганска и Донецка. Среди участников «За пределами» было 56,2% молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, 32,4% граждан от 19 до 35 лет и 11,4% – лица старше 35 лет. Средний возраст участников квеста составил 18 лет. Победителем же стала команда Human History из Екатеринбурга. Ее участники в следующем году отправятся в историческое путешествие в один из городов России, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Амельченкова также рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе проведения квеста. Она сообщила, что на сайт, на котором вводились ответы, была совершена DDoS-атака, и он какое-то время не работал.

«Такое с нашими проектами происходит не в первый раз. 9 мая на наш сайт волонтерыпобеды.рф, а также на сайт Бессмертного полка онлайн была совершена DDoS-атака. Подобная ситуация произошла и 3 сентября во время проведения Диктанта Победы. Мы заранее предусмотрели систему экстренного ввода ответов. И такой шаг позволил нам не останавливать игру, а дать возможность всем желающим вносить свои ответы. Также произошел сбой в трансляции на YouTube. Точные причины этого еще выясняем. Одна из наиболее вероятных версий – жалобы на содержание контента, направленные администрации YouTube. Сама трансляция была достаточно быстро восстановлена, что также не повлияло на ход игры», – добавила она.

Российский писатель, историк, эксперт по исторической составляющей квеста Александр Звягинцев отметил символичность даты проведения игры «За пределами» и предложил проводить такие молодежные встречи, квесты на постоянной основе. «Я часто бываю за границей и читаю лекции иностранным студентам. Во время этих занятий замечаю, с каким искренним интересом они слушают об истории! (…) Могу сказать, что «За Пределами» крупнейшее мероприятие, посвященное данной тематике, на моей памяти. Размеры квеста надо увеличивать и проводить их регулярно, на постоянной основе!» – подчеркнул он.

Тему сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также включения в проект международных и зарубежных организаций затронул и председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков. «С учетом сложной политической обстановки, было необходимо построить диалог с иностранными партнерами, ведь у многих из них свои исторические установки. Для нас важной задачей было помочь сохранить историческую память и дать молодежи правильное понимание событий прошлого, т.к. именно от молодого поколения будет зависеть наше общее будущее», – рассказал он.

Международный исторический квест вошел в план Года памяти и славы. Сюжетная линия «За пределами» была посвящена событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Она основана на реальных архивных документах и воспоминаниях ветеранов из разных стран. Среди них – Пономарева Серафима Григорьевна из Казахстана, которая была переводчицей на Нюрнбергском процессе, участник Нормандской операции и встречи на Эльбе с Советскими войсками Стивен Мельникофф из США, польский партизан Болеслав Волошин и другие.

Также программа игры включила в себя видеоматериалы из разных стран мира, снятые специально для квеста. Участники смогли увидеть включения из Государственного музея Аушвиц-Биркенау (Польша), Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст» (Германия), музея Нюрнбергского процесса (Германия), Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Музейно-мемориального комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске, а также из Франции и Санкт-Петербурга. Трансляция квеста проходила на четырех языках: русском, английском, французском и испанском.