Новый полк ВТА сформировали в Иваново

Новый полк военно-транспортной авиации (ВТА), в состав которого вошли самолеты Ил-76МД и Ил-76МДМ, сформирован в Ивановской области, сообщили в Минобороны.

«Сформированный сегодня полк, в состав которого вошли самолеты Ил-76МД и Ил-76МДМ, приступил к выполнению задач по предназначению. Местом базирования нового военно-транспортного авиационного полка определен аэродром Иваново-Северный», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как отметил исполняющий обязанности замкомандующего ВТА полковник Иван Золотько, развитие и совершенствование организационно-штатной структуры военно-транспортной авиации является одним ключевых приоритетов Минобороны.

Военно-транспортная авиация предназначена для переброски и десантирования подразделений ВДВ, доставки вооружения и боеприпасов, перевозки войск, эвакуации раненых и других задач. В состав ВТА России вместе с вновь сформированным полком в Иваново входят девять полков и дивизий.