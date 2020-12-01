Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе Синоптики рассказали о погоде в столице 1 декабря 2020, 06:16 Текст: Антон Антонов

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в Москве будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла, ночью похолодает до трех градусов мороза. В Подмосковье синоптики прогнозируют от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в ночные часы возможны заморозки до минус пяти градусов. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 10 м/ с. Днем возможны осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица. В ночь на среду будет преимущественно без осадков, гололедица сохранится. Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба, передает ТАСС.

