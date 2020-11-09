Кравчук выступил за прямой диалог с Донбассом по коронавирусу

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
Разделы

Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

Российское судостроение показывает все большие успехи Михаил Голенков/РИА Новости
Российское судостроение вышло из самого колоссального кризиса за всю свою историю. По итогам этого года совокупная стоимость крупных судов, построенных на российских верфях, должна оказаться рекордной за три постсоветских десятилетия. Благодаря чему достигнут подобный прорыв и почему импортозамещение в этой отрасли притормаживает? Подробности...
Перейти в раздел…

В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
Перейти в раздел…

Трампа обязательно предадут

Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории White House/Keystone Press Agency
Джо Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры, включая тех, кого Дональд Трамп относил к своим друзьям. Тем не менее президент готов развязать юридическую войну и идти в ней до конца, тем более, что на этом пути уже есть первые успехи, а ресурс, которым он может располагать, внушителен. Беда в том, что Трампа теперь непременно предадут – так будет лучше для страны в целом. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина становится Киргизией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Подробности...

У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется дружить с геями, сочувственно улыбаться феминисткам и находить изюминку в исполнении роли Анны Болейн черной актрисой. А придется заострять полемику – или уже сразу сдаваться, чего не хотелось бы. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Инерция страха закончилась, надо создавать новую

Максим Соколов, публицист
При однородном состоянии общества культурные переживания прошлого сохраняются дольше. Но ведь не только пришли иные времена. Еще пришли иные племена, не отягощенные местной историей и местной традицией. Этим племенам страшиться совсем нечего, что мы и видим. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Перейти в раздел…

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

Перейти в раздел…

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
Подробности...

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...
Перейти в раздел…
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД России: Азербайджан пообещал наказать виновных за сбитый российский Ми-24
    Азербайджан признался в уничтожении российского Ми-24 Захарова оценила попытки Трампа решить вопросы с Россией На Украине предложили отселять россиян во время боевых действий Трамп отправил в отставку министра обороны США
    Минобороны: Ми-24 над Арменией был сбит вне зоны боевых действий В Минздраве оценили эффективность вакцины «Спутник V» ЕК решила закупить 300 млн доз вакцины от коронавируса Зеленский призвал сограждан «влюбить» близких в украинский язык»
    Армения намерена представить погибших российских летчиков к наградам Затулин: Я бы поддержал идею покупки Одессы Россией Зеленский заболел COVID-19 Мостовой заявил об отсутствии ограничений на интимную жизнь у российских футболистов

    Главная тема


    Джо Байден ускоряет строительство "Северного потока – 2"

    огонь по вертолету


    Российский Ми-24 сбит из ПЗРК над Арменией

    политические планы


    Трамп не исключил своего выдвижения в президенты США в 2024 году

    освобождал Крыи и Европу


    Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза времен ВОВ

    Видео

    выборы в сша


    Чем хорош для России Байден

    на линии огня


    Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций

    планы белоруссии


    Лукашенко хочет сам качать нефть в России

    призыв добровольцев


    Латвия готовится сражаться с Россией

    Сговор элит?


    Игорь Караулов: У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

    Генетическая память


    Максим Соколов: Инерция страха закончилась, надо создавать новую

    слабость украинского президента


    Глеб Простаков: Украина становится Киргизией

    евро-2020


    России предлагают сомнительный чемпионат по футболу

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в честность американских выборов?

    Кравчук выступил за прямой диалог с Донбассом по коронавирусу

    9 ноября 2020, 23:58

    Текст: Антон Никитин

    Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что учителя и врачи с подконтрольных и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса могут вести прямой диалог, в том числе и по проблеме коронавируса.

    По словам Кравчука, прямой диалог возможен, например, когда «учителя с неконтролируемых [Киевом] территорий и контролируемых встречаются и обсуждают вопросы, и не только учителя, но и врачи», передает ТАСС.

    Глава украинской делегации в Контактной группе полагает, что предметом обсуждения мог бы стать коронавирус. «Это важная и актуальная тема», – подчеркнул Кравчук в интервью интернет-порталу «Клименко тайм».

    Представитель Киева выразил уверенность в том, что подобный диалог между территориями первоначально должен развиваться на уровне гражданского общества. Среди его тем, добавил он, также может быть система местного самоуправления. «Надо начинать с чего-то небольшого, чтобы добиться большого. Нельзя сразу решить все вопросы на самом высоком уровне, когда ничего не решено внизу», – подчеркнул Кравчук.

    Напомним, в минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал ВСУ «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году. Днем ранее вице-премьер Украины сравнил Донбасс с «раковой опухолью».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •