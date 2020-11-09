Кравчук выступил за прямой диалог с Донбассом по коронавирусу

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что учителя и врачи с подконтрольных и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса могут вести прямой диалог, в том числе и по проблеме коронавируса.

По словам Кравчука, прямой диалог возможен, например, когда «учителя с неконтролируемых [Киевом] территорий и контролируемых встречаются и обсуждают вопросы, и не только учителя, но и врачи», передает ТАСС.

Глава украинской делегации в Контактной группе полагает, что предметом обсуждения мог бы стать коронавирус. «Это важная и актуальная тема», – подчеркнул Кравчук в интервью интернет-порталу «Клименко тайм».

Представитель Киева выразил уверенность в том, что подобный диалог между территориями первоначально должен развиваться на уровне гражданского общества. Среди его тем, добавил он, также может быть система местного самоуправления. «Надо начинать с чего-то небольшого, чтобы добиться большого. Нельзя сразу решить все вопросы на самом высоком уровне, когда ничего не решено внизу», – подчеркнул Кравчук.

Напомним, в минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал ВСУ «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году. Днем ранее вице-премьер Украины сравнил Донбасс с «раковой опухолью».

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