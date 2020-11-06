Вице-премьер Украины объяснил сравнение Донбасса с «раковой опухолью»

Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, почему сравнил Донбасс с «раковой опухолью».

Он сравнил ДНР и ЛНР с «опухолью», назвал их «ментально больными», отметив, что выступает за «терапию», а не за вариант «резекции и полной ампутации». Позднее в эфире канала «Украина 24» Резников пояснил, что, говоря об «опухоли», имел в виду «экономическое разрушение тех территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду», передает РИА «Новости».

Он признал, что произнес «жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения», но подчеркнул, что говорил не о гражданах Украины, не о «жителях украинской территории Донбасса». Резников заявил: «Я имею в виду, что нужно говорить правду. Если есть у нас сложная ситуация, которая предусматривает постановку диагноза для того, чтобы понимать, что мы «лечим». Резников допустил, что «возможно, как переговорщик позволил себе достаточно резкое высказывание». При этом он заявил: «Я никого не хотел обидеть с точки зрения наших людей, которые там проживают».

В сентябре Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса. При этом вице-премьер выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.

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