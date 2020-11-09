Путин запретил членам Совбеза иметь зарубежные счета

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон относит к полномочиям Совбеза вопросы, «касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз». Кроме того, в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к таким действиям, передает ТАСС.

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Кроме того, согласно закону «О безопасности», решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению.

Также Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, передает РИА «Новости».

Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.

Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 федерального закона «О внешней разведке».

В октябре Госдума в рамках первого чтения приняла проект закона о запрете для заместителя председателя, секретаря и членов Совбеза России иметь зарубежные счета и вклады. Проект вносит изменения в федеральный закон «О безопасности», автором выступил президент Владимир Путин.