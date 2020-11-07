Премьер Индии поздравил Байдена с «яркой победой»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на американских выборах.

«Поздравляю Джо Байдена с яркой победой! В качестве вице-президента [США в администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах] ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был важным и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы вывести индийско-американские отношения на более высокий уровень», – приводит слова Моди ТАСС.

Премьер-министр Индии также поздравил Харрис, которая частично имеет индийское происхождение: ее мать – уроженка Индии. При этом Моди в тексте поздравления использовал тамильское слово «читти», что означает «младшая сестра» или «младшая родственница». Харрис называла так членов своей семьи в ходе предвыборной кампании.

«Поздравляю от всей души, Камала Харрис. Ваш успех является первым в своем роде и предметом огромной гордости не только для ваших читти, но и для всех американцев индийского происхождения. Я уверен, что энергичные отношения между Индией и США станут еще крепче при вашей поддержке и вашем руководстве», – написал Моди.

Ранее с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон. С поздравлениями к Байдену поспешил и президент Украины Владимир Зеленский. А генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».

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