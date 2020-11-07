Тренер «Спартака» отреагировал на «шутку» «Урала»

Главный тренер московского ФК «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал шутку пресс-службы екатеринбургского клуба «Урал», которые сообщили в релизе, что собираются «жарить свинину».

«Это не мое дело. Когда работал в «Шальке», там было много подобных историй о противостоянии «Шальке» и Дортмунда. Любая команда хочет дать бой «Спартаку». Если посмотреть на матчи «Урала», сегодня было их лучшее выступление в этом чемпионате. Поэтому сложно играть в «Спартаке» – каждая команда настраивается по-особенному», – сказал Тедеско «Чемпионату».

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков, он находится на 11 месте в РПЛ. «Спартак» пока не победил екатеринбургскую команду в двух матчах.

В субботу сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен поведением форварда клуба Александра Кокорина. Немецкий специалист считает, что Кокорин слишком самоуверенно ведет себя на тренировках и в раздевалке команды.