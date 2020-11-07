Стало известно о «настораживающем» поведении Кокорина в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен поведением форварда клуба Александра Кокорина, пишут СМИ.

Немецкий специалист считает, что Кокорин слишком самоуверенно ведет себя на тренировках и в раздевалке команды, передает ФАН.

Манеры нападающего заставляют Тедеско относиться к футболисту настороженно, вследствие чего Кокорин получает мало игрового времени. По мнению тренера, больше пользы команде приносят конкуренты россиянина на позиции форварда – аргентинец Эсекьель Понсе и швед Джордан Ларссон, которые готовы строго выполнять требования Тедеско на поле. Уточняется, что в этом сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах, забив один гол. При этом полный матч футболист не отыграл ни разу.

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Кокорина, его брата Кирилла, футболиста Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года и шести месяцев (Кокорины).

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» – речь о стуле, который подвернулся под руку Александру Кокорину.

В августе Мосгорсуд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый. Согласно новому приговору, Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву – заменили реальный срок исправительными работами на один год.

После этого защита футболистов решила обжаловать повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях.