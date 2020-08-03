Суд вновь отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Московский городской суд в понедельник отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, после чего огласил новый.

«Приговор Пресненского суда Москвы отменить», – огласила начало постановления судебная коллегия, передает РИА «Новости».

Согласно новому приговору, Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву – заменили реальный срок исправительными работами на один год.

Брату Александра Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому Мосгорсуд также заменил реальные сроки исправительными работами – для всех наказание установлено на срок 1 год с удержанием 10% от зарплаты.

Такое решение суд принял исходя из того, что Мамаева, Кокорина-младшего и Протасовицкого оправдали по статье «Хулиганство». Все они могут рассчитывать на реабилитацию в этой части.

Как пояснила адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко, таким образом будет восстановлена справедливость, «ведь выходит, что они напрасно отбывали наказание в колонии».

Адвокаты осужденных в рамках пересмотра апелляционного приговора настаивали на частичном оправдании компании друзей, тогда как прокурор считал, что сроки всем им следует оставить в силе, но вынести новый приговор с незначительными, техническими изменениями.

Как сообщила ТАСС адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, футболисты не прибыли в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции на их приговор. «Сегодня не будет ни Мамаева, ни братьев Кокориных. Судья Александр Мариненко разрешил им не присутствовать в заседании и поехать на сборы», – сообщила она.

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 года колонии (Кокорины).

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» – речь о стуле, который подвернулся под руку Александру Кокорину.