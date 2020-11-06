Лавров заявил о готовности возобновить с США диалог в формате «два плюс два»

Москва готова возобновить с Вашингтоном диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два, сказал глава МИД Сергей Лавров.

Этот формат сейчас поддерживается в общении с Японией, Италией и Францией, сказал министр в интервью для документального телеканала «Звезда». «В свое время был формат «два плюс два» между нами и американцами, но он давно уже ушел в небытие, хотя мы были бы готовы возобновить общение в таком формате», – цитирует Лаврова ТАСС.

Такой механизм был создан в 2002 году согласно совместной декларации о новых стратегических отношениях. Последняя встреча прошла в 2013 году в Вашингтоне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва готова конструктивно работать с любым победителем президентских выборов в США.