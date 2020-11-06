Познер рассказал о «вбросах» на выборах в США

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о массовых нарушениях на президентских выборах в США, а также о расколе американского общества на этом фоне.

Познер, касаясь вопроса «каруселей» и «вбросов» на выборах в США, отметил, что «это вполне реальная вещь, которая всегда существовала», но «сегодня это приобрело особое значение из-за остроты положения: когда ни у одного из кандидатов нет явного преимущества, «карусель» и прочее получают совсем другое звучание», говорится в сообщении на его сайте.

«Америка давно разделена – еще с 2016 года, когда (нынешний американский лидер Дональд) Трамп победил и началось раскалывание Соединенных Штатов. К этому, конечно, примешался COVID, который сыграл свою роль. Примешались расовые беспорядки, которые в Америке бывали регулярно (...) Но тем не менее в данном случае – все сошлось. И это привело к особому состоянию – к нервозности и напряженности общества. Кто бы ни выиграл эти выборы, это вызовет несогласие, отрицание другой стороны», – добавил журналист.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



По его словам, «в Америке всегда было так: «Я может быть хотел, чтобы имярек стал президентом, но раз победил не он, то тот, кто победил, это все равно мой президент. Я – американец, а это – президент Соединенных Штатов Америки. Я все равно его поддерживаю».

Однако теперь все изменилось, «этого не было с того момента, как Трамп стал президентом, и этого не будет дальше».

Отвечая на вопрос о том, какую роль в выборах сыграли соцсети, Познер сказал, что они в США «играют совсем не ту роль, которую они играют у нас».

«У них нет такого социально-политического значения, как у нас. Там гораздо больше доверия к средствам массовой информации. Трамп там делает твиты, но у них нет таких «героев-блогеров», которых смотрят 10 млн. Там много подложного: мы видим, как сжигают бюллетени, которые были поданы за Трампа – потом выясняется, что это никакие бюллетени за Трампа, это все подстава. Но 250 тыс. человек посмотрели: «Что же такое происходит!». Но это не только в Америке, а любой другой стране», – добавил он.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

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