Захваченные в Нигерии российские моряки освобождены

Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Были освобождены 31 октября двое членов экипажа судна-рефрижератора Water Phoenix. Напомню, оно принадлежит нидерландской транспортной компании. Капитан судна и старший помощник капитана были захвачены пиратами 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии», – передает РИА «Новости» ее слова.

Представитель МИД добавила, что члены экипажа в настоящее время доставлены в город Лагос в Нигерии, где они пройдут медосмотр.

«Представители российской дипмиссии в Абудже и представители компании-судовладельца прорабатывают вопрос организации скорейшего возвращения наших соотечественников на родину. Освободить моряков удалось благодаря слаженным энергичным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца», – добавила Захарова.

Напомним, в начале сентября пираты напали на грузовое судно в Нигерии и похитили россиян – капитана судна и члена экипажа, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте и избежать похищения. Всего на борту судна было 18 человек – семь россиян и 11 филиппинцев.