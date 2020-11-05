Кремль ждет ясности с итогами выборов в США

Кремль пока не может комментировать выборы президента США, поскольку нужно дождаться ясности.

«Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности происходящего», – заявил представитель Кремля.

По его словам, неопределенность с итогами выборов президента США может негативно отразиться на мировых делах.

«Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике в одной из крупнейших стран мира имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

«Вместе с тем, насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим», – заметил Песков.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.