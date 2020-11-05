Комендантский час решено ввести на Кипре

Из-за коронавируса на всей территории Республики Кипр вводится комендантский час, сообщил министр здравоохранения страны Константинос Иоанну.

Комендантский час действовал только в округах Лимасол и Пафос. С 5 по 30 ноября «запрещается перемещение людей с 23.00 до 05.00» во всей республике. Исключением являются «поездки по неотложным медицинским причинам или по работе». При этом нужно будет предъявить «соответствующие справки или доказательства», передает ТАСС.

Указывается, что в домах не должно собираться более 10 человек, включая несовершеннолетних. Продлевается обязательное ношение защитных масок. Спортивные состязания разрешены только при отсутствии зрителей. С открытия до 9.00 и с 13.00 до 14.00 предприятия розничной торговли напитками и продуктами питания, а также аптеки могут обслуживать только клиентов старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями. Такое требование сохранится до середины января.

Напомним, Литва объявила локдаун. Также об общенациональном карантине объявила Великобритания. Там он будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. До этого жесткий карантин ввела Бельгия.