Путин посетил новый подземный музей в Кремле

Президент Владимир Путин в День народного единства совершил экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экскурсию для российского лидера провели министр культуры Ольга Любимова и вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«Реставраторы и геологи проделали огромный пласт работы: метр за метром восстанавливали остатки построек, саркофагов и других найденных предметов, проводили консервацию почвы. Уникальность проекта заключается не просто в обнаружении нескольких культурных слоев, но и в методиках, которые применялись во время проводимых работ по сохранению объектов археологического наследия, а также их приспособления для современного использования», – передает ТАСС слова Любимовой.

Музей археологии Чудова монастыря построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV – XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем президентом летом 2016 года было дано поручение создать подземный музейный комплекс.