Алиев назвал условия прекращения войны в Карабахе

Баку готов остановить военные действия в нагорном Карабахе, если Армения согласиться вывести войска с оккупированных территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянским СМИ.

«Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше. Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», – передает слова Алиева РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

«В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны», – отметил президент.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.